Die Ostschweizerin bekundet in Madrid auf dem Weg unter die letzten Acht gegen Kateryna Koslowa keine Probleme.

Nach dem hart erarbeiteten Auftaktsieg gegen Swetlana Kusnezowa hat Belinda Bencic im Achtelfinal von Madrid deutlich weniger Aufwand betreiben müssen. Gegen die ukrainische Qualifikantin Kateryna Koslowa (WTA 85) resultierte nach gut einer Stunde ein lockerer 6:0, 6:2-Sieg.

Im Viertelfinal trifft die Schweizerin in der «Caja Magica» auf Naomi Osaka. Bencic hat die japanische Weltnummer 1 heuer in Indian Wells deutlich in zwei Sätzen geschlagen.

Kaltstart für Koslowa

Im 1. Satz wurde die Osteuropäerin von Bencic förmlich überrollt. Zu Beginn des 2. Durchgangs konnte Koslowa immerhin ihre ersten beiden Gamegewinne verbuchen. Nach dem Break zum 3:2 liess die Schweizerin ihre Gegnerin aber nicht mehr ins Spiel kommen.

«Ich hatte alles unter Kontrolle und konnte die Ballwechsel dominieren», strahlte Bencic nach dem deutlichen Sieg. Sie sei «mega glücklich» im Viertelfinal zu stehen – «und das auf Sand». Die rote Asche gehört nicht zu den Lieblingsunterlagen der Weltnummer 18.

«Aber im Viertelfinal liegt der Druck definitiv bei Osaka, sie ist die Weltnummer 1». Doch Sand gehöre ebenfalls nicht zu den bevorzugten Unterlagen der Japanerin, so die Schweizerin.

