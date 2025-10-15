Die Schweizerin steht gegen die Ukrainerin 3:33 Stunden auf dem Court – WTA-Rekord für 2025.

Legende: Harter Fight im Achtelfinal Belinda Bencic. Imago/VCG

Belinda Bencic hat beim WTA-500-Turnier im chinesischen Ningbo nach hartem Kampf die Viertelfinals erreicht. Die Ostschweizerin (WTA 14) schlug die ukrainische Qualifikantin Julija Starodubtsewa (WTA 131) nach 3:33 Stunden mit 5:7, 6:4 und 7:5.

Die Partie war somit das längste Spiel in diesem Jahr auf der WTA Tour. «Die Bedingungen mit der Hitze und der Luftfeuchtigkeit waren brutal», stellte Bencic fest. «Ich bin einfach stolz, dass ich mich am Ende durchgekämpft habe.»

Mühe in der «Crunch Time»

Die 28-jährige Bencic führte in allen Sätzen klar, liess die drei Jahre jüngere Ukrainerin aber jeweils wieder herankommen. Im 3. Satz schaffte sie das entscheidende Break zum 6:5.

In der nächsten Runde trifft Bencic entweder auf die an Nummer 2 gesetzte Italienerin Jasmine Paolini oder die Russin Veronika Kudermetowa. Es wird ihr erster Viertelfinal seit Wimbledon sein, wo sie gar in die Halbfinals vorgestossen war.

