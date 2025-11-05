Die US-Amerikanerin tritt im Januar in Auckland an. Damit geht ihre grosse Karriere wohl weiter.

Legende: Spielt und spielt und spielt Venus Williams. IMAGO Images/ZUMA Press Wire

Auch mit 45 Jahren plant Venus Williams für die kommende Tennis-Saison. Der US-Sportstar werde beim Turnier im neuseeländischen Auckland vom 5. bis 11. Januar antreten, teilten die Organisatoren mit. Das Turnier dient der Vorbereitung auf die Australian Open (12. Januar bis 1. Februar), dem ersten grossen sportlichen Highlight der neuen Saison.

Eine Turnier-Reise nach Neuseeland kann zwar als Zeichen gewertet werden, dass die siebenfache Grand-Slam-Turniersiegerin auch die Australian Open ins Visier genommen hat. Ob Williams allerdings auch bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne dabei sein wird, ist offen.

Beim Comeback stark

Die US-Amerikanerin war im vergangenen Sommer nach rund 16 Monaten Turnier-Pause auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Nach Starts in Washington und Cincinnati hatte sie bei den US Open für Aufsehen gesorgt, war aber trotz einer beeindruckenden Leistung in Runde 1 ausgeschieden.

In New York hatte Williams ihre Zukunftspläne offen gelassen und über Zweifel gesprochen, ob sie für Tennis noch weite Reisen auf sich nehmen wolle.