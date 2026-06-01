Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin kehrt in London auf die Tennis-Bühne zurück. Im Queen's Club tritt sie im Doppel an.

Legende: Bald wieder auf dem Court zu sehen Serena Williams. Imago/Roger Parker

Vier Jahre nach ihrem Rücktritt hat Serena Williams ihr Comeback auf der WTA-Tour angekündigt. Die 44-jährige Tennis-Ikone erhielt für das WTA-Turnier in London in der kommenden Woche eine Wildcard. Wie die Veranstalter mitteilten, wird die 23-fache Grand-Slam-Siegerin im Doppel an der Seite der 19-jährigen Kanadierin Victoria Mboko antreten.

«Der Queen's Club fühlt sich wie der perfekte Ort an, um dieses nächste Kapitel zu beginnen», liess sich Williams zitieren. «Auf Rasen habe ich einige der bedeutendsten Momente meiner Karriere erlebt. Ich freue mich darauf, wieder auf einer der ikonischsten Bühnen des Sports anzutreten.»

Start in Wimbledon gut vorstellbar

Es ist wahrscheinlich, dass die frühere Weltranglisten-Erste und 73-fache WTA-Turniersiegerin auch beim Höhepunkt der Rasensaison in Wimbledon, wo sie siebenmal im Einzel triumphiert hat, aufschlägt. Darüber, ob Serena Williams auch Turnierteilnahmen im Einzel plant, ist nichts bekannt.

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