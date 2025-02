Erster Triumph als Mutter: Mit dem Sieg am «Lieblingsturnier» in Abu Dhabi ist Belinda Bencic am vorläufigen Höhepunkt nach dem Comeback.

Nach 143 Minuten riss Belinda Bencic in Abu Dhabi die Arme zum Triumph hoch. Das totale Glück war ihr anzusehen. «Ich bin unglaublich glücklich», so Bencic. Ihr neunter Turniersieg, der erste als Mutter, war für die 27-Jährige aus Flawil äusserst emotional. Bencic zeigte in den Emiraten, dass sie in Topform schon wieder zur Weltklasse zählt. Sie übertrifft ihre eigenen Erwartungen, schon beim dritten WTA-Turnier seit ihrem Mutterschaftsurlaub feierte sie wieder einen Turniersieg. Erst am 23. April 2024 war Tochter Bella zur Welt gekommen.

Sie habe hart für das Comeback geschuftet. Nun vor den Augen ihrer Familie zu gewinnen, sei «speziell und emotional». In Abu Dhabi hat Bencic überhaupt noch nie verloren. Schon vor zwei Jahren, bei ihrer ersten Turnierteilnahme, gewann sie das Turnier. Bencic: «Abu Dhabi ist jetzt definitiv mein Lieblingsturnier. Denn noch kein anderes Turnier konnte ich zweimal gewinnen.»

Als Mutter im Eilzugtempo wieder auf Kurs

Wie sind die Erfolge von Bencic einzuordnen? Dass sie bereits das dritte WTA-Turnier nach der Baby-Pause gewinnt, ist ein nahezu beispielloser Erfolg. Jelina Switolina erreichte 2023 in Wimbledon die Halbfinals nur drei Monate nach ihrer Rückkehr aus dem Mutterschaftsurlaub. Bei den meisten anderen Spielerinnen, und auch bei ehemaligen Weltnummern 1 und Grand-Slam-Turniersiegerinnen wie Angelique Kerber oder Naomi Osaka, verlief die Rückkehr als Mutter viel stockender.

Im Januar erreichte Bencic zuerst in Adelaide und später an den Australian Open in Melbourne jeweils die Achtelfinals. Nach dem Turniersieg belegt die Ostschweizerin in der Jahreswertung bereits wieder den 5. Platz. In der Weltrangliste geht es für die Schweizerin etwas weniger schnell aufwärts: Am Montag verbessert sich Bencic von Platz 157 in den Bereich um Platz 65.

WTA-500-Turnier in Abu Dhabi