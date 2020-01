Adelaide: Bencic ohne Satzverlust weiter

Belinda Bencic steht beim WTA-Turnier in Adelaide in der 2. Runde. Die als Nummer 4 gesetzte Schweizerin setzte sich in ihrem Auftaktspiel an der australischen Südküste gegen die russische Qualifikantin Daria Kasatkina (WTA 70) in nicht ganz anderthalb Stunden 6:4, 6:4 durch. Nächste Gegnerin von Bencic ist die Siegerin der Partie zwischen der Deutschen Julia Görges (WTA 41) und der Australierin Priscilla Hon (WTA 122). Für Bencic war es der 1. Saisonsieg. Zuvor hatte sie in Shenzhen ihre Auftaktpartie verloren.

Adelaide: Golubic gewinnt bloss 4 Games

Chancenlos war in Adelaide hingegen Viktorija Golubic (WTA 78). Nach überstandener Qualifikation unterlag die Zürcherin am stark besetzten Turnier der an Nummer 7 gesetzten Amerikanerin Sofia Kenin (WTA 14) in gut einer Stunde mit 0:6, 4:6.

Hobart: Teichmann verliert trotz 6:1, 3:0-Führung

Auch für Jil Teichmann bedeutet die 1. Runde Endstation. Die 22-jährige Weltnummer 68 unterlag in Hobart, der Hauptstadt Tasmaniens, der Britin Heather Watson (WTA 102) in knapp zwei Stunden 6:1, 4:6, 4:6. Teichmann hatte ihre Gegnerin, die es über die Qualifikation ins Haupttableau geschafft hatte, zunächst im Griff. In nur 25 Minuten gewann sie den 1. Satz. Auch im 2. Umgang führte sie rasch mit 3:0. Doch dann kam es in Teichmanns Spiel zum Bruch – und am Ende musste sie als Verliererin vom Platz.

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 13.1.20, 07:30 Uhr