Legende: Harter Fight im Achtelfinal Belinda Bencic. Imago/VCG

Bencic in Ningbo im Viertelfinal

Belinda Bencic hat beim WTA-500-Turnier im chinesischen Ningbo nach hartem Kampf die Viertelfinals erreicht. Die Ostschweizerin (WTA 14) schlug die ukrainische Qualifikantin Julija Starodubtsewa (WTA 131) nach über dreieinhalb Stunden 5:7, 6:4 und 7:5. Die 28-jährige Bencic führte in allen Sätzen klar, liess die drei Jahre jüngere Ukrainerin aber jeweils wieder herankommen. Im 3. Satz schaffte sie das entscheidende Break zum 6:5. In der nächsten Runde trifft Bencic entweder auf die an Nummer 2 gesetzte Italienerin Jasmine Paolini oder die Russin Veronika Kudermetowa.

Resultate