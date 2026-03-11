Legende: Konnte keinen dritten Satz erzwingen Belinda Bencic. imago images/Presse Sports/Antoine Couvercelle

Belinda Bencic (WTA 12) ist beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells in den Achtelfinals ausgeschieden. Die Ostschweizerin unterlag Jessica Pegula (WTA 5) einen Tag nach ihrem 29. Geburtstag nach 1:48 Stunden mit 3:6, 6:7 (5:7).

Pegulas erster Sieg gegen Bencic

Bencic lieferte sich mit der US-Amerikanerin, die an ihren letzten sieben Turnieren stets mindestens die Halbfinals erreicht und zuletzt das WTA-1000-Turnier in Dubai gewonnen hat, über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe. Als Pegula bei 5:3 im zweiten Satz zum Sieg aufschlug, meldete sich Bencic mit drei gewonnenen Games in Folge und Nervenstärke bei den Big Points noch einmal zurück. Erst im Tiebreak machte Pegula ihren achten Sieg in Folge mit dem dritten Matchball perfekt.

Für Pegula war es im fünften Aufeinandertreffen der erste Erfolg gegen Bencic. Von nunmehr neun Duellen gegen Top-20-Spielerinnen hat die Milliardärstochter aus Buffalo in diesem Jahr acht gewonnen.

Resultate