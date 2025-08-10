Legende: Kommt auf Hartbelag noch nicht auf Touren Belinda Bencic. imago images/David Kirouac

Für Belinda Bencic (WTA 19) ist das hochkarätig besetzte WTA-1000-Turnier in Cincinnati bereits vorbei. Die Ostschweizerin unterlag der Russin Veronika Kudermetowa (WTA 36) nach einem Freilos in der 1. Runde mit 4:6, 6:7 (0:7).

Nach ihrem Out im Wimbledon-Halbfinal hat die 28-Jährige damit in Montreal und Cincinnati nur insgesamt eine Partie auf Hartplatz gewonnen.

Fünf Games in Serie verloren

Bencic war eigentlich gut ins Turnier im US-Bundesstaat Ohio gestartet. Gleich zu Beginn gelang ihr ein Break, später führte sie im ersten Satz 4:2 und 30:0 bei Aufschlag der einen Monat jüngeren Russin. Dann verlor Bencic allerdings fünf Games in Folge.

Umgekehrtes Bild im zweiten Durchgang. Die Schweizerin geriet 3:5 in Rückstand, zeigte sich aber zumindest kämpferisch gewohnt stark. Bencic rettete sich in ein Tiebreak, ging da jedoch komplett unter und blieb ohne einen Punktgewinn. Nun hat sie zumindest viel Zeit bis zum Start des US Open. Das letzte Major des Jahres beginnt am 24. August.

