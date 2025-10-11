Jessica Pegula hat beim WTA-1000-Turnier in China das schier Unmögliche geschafft und Aryna Sabalenka im Tiebreak bezwungen.

Das Schlussresultat von 2:6, 6:4, 7:6 (7:2) zugunsten von Jessica Pegula (WTA 6) gegen Aryna Sabalenka (WTA 1) im Halbfinal des WTA-1000-Turniers in Wuhan (CHN) liest sich auf den ersten Blick wenig spektakulär. Auf den zweiten Blick hingegen schon: Schliesslich war die unterlegene US-Open-Siegerin aus Belarus in diesem Jahr in Tiebreaks praktisch unbezwingbar gewesen.

21:1 lautete Sabalenkas unglaubliche Bilanz vor der Partie gegen Pegula. Dabei hatte die 27-Jährige die letzten 19 (!) Kurzentscheidungen allesamt für sich entschieden – deren drei davon auf dem Weg zu ihrer Titelverteidigung in New York.

Legende: Für sie heisst es in Wuhan Koffer packen Nach ihren Siegen 2018, 2019 und 2024 verlor Aryna Sabalenka beim chinesischen 1000er-Turnier erstmals – und dies trotz 5:2-Vorsprungs im Entscheidungssatz. Imago/VCG

Nach 2:17 Stunden darf Pegula jubeln

Sabalenkas einzigartige Serie riss nun aber gegen Pegula. Beim Stand von 1:1 verbuchte die Amerikanerin fünf Punkte in Folge und verwandelte nach 2:17 Stunden ihren insgesamt vierten Matchball (den zweiten im Tiebreak) zum grossen Sieg. Im Final trifft Pegula am Sonntag auf Landsfrau Coco Gauff (WTA 3). Für Sabalenka war es bei ihrer vierten Wuhan-Teilnahme die erste Niederlage überhaupt.

