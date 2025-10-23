Belinda Bencic bezwingt Varvara Gracheva in zwei Sätzen und steht in der japanischen Hauptstadt schon im Viertelfinal.

Legende: Wurde ihrer Favoritenrolle gerecht Belinda Bencic. Getty Images/Koji Watanabe

Belinda Bencic (WTA 13) hat beim WTA-500-Turnier in Tokio ihren Achtelfinal gegen Varvara Gracheva (WTA 82) 6:4, 6:3 gewonnen.

Die an Nummer 5 gesetzte Bencic, die in der 1. Runde ein Freilos genossen hatte, nahm der französischen Qualifikantin gleich das erste Aufschlagspiel ab. Danach schlichen sich bei der Favoritin einige Fehler ein. Nachdem sie zweimal den eigenen Service hatte abgeben müssen, sah sich Bencic einem 2:4-Rückstand gegenüber. Schliesslich wendete sie das Blatt mit vier Games in Serie.

Revanche gegen Muchova?

Im zweiten Satz gelang der 28-jährigen Schweizerin beim Stand von 3:3 der entscheidende Servicedurchbruch. Nach knapp eineinhalb Stunden verwertete sie ihren zweiten Matchball.

Im Viertelfinal trifft Bencic am Freitag auf Karolina Muchova (WTA 21). Die Bilanz gegen die Tschechin ist nach vier Duellen ausgeglichen. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden in diesem Jahr in Montreal gewann Muchova in drei Sätzen.

WTA Tokio