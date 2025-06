Bencic gibt Comeback in Bad Homburg

Start in die Rasensaison

Legende: Belinda Bencic. key/EPA/John G. Mabanglo

Nach über sechswöchiger Verletzungspause ist die beste Schweizer Tennisspielerin zurück auf der Tour. Belinda Bencic (WTA 35) wird ab Sonntag beim Rasenturnier in Bad Homburg antreten und sich so auf Wimbledon vorbereiten.

Erste Gegnerin beim WTA-500-Turnier ist Jekaterina Alexandrowa (WTA 18). Auf die an Nummer 8 gesetzte Russin traf Bencic bereits siebenmal. Vier dieser Partien konnte sie gewinnen, darunter vor vier Jahren auf Rasen in Berlin.

Leidige Verletzung

Bencic hatte Anfang Mai eine Armverletzung erlitten, die nach eigenen Angaben im Training erneut aufbrach. Seit ihrer Aufgabe beim WTA-Turnier in Rom am 7. Mai hat sie kein Spiel mehr bestritten. Unter anderem verpasste sie das 2. Grand-Slam-Turnier des Jahres in Paris.