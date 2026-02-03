Viktorija Golubic bekundet gegen ihre Auftaktgegnerin in Tschechien keine Mühe. Auch Rebeka Masarova ist in Cluj weiter.

Legende: Geht 2026 erstmals als Siegerin vom Platz Viktorija Golubic. IMAGO/PRESSE SPORTS (Archivbild)

Viktorija Golubic (WTA 89) qualifizierte sich beim WTA-250-Turnier in Ostrava (CZE) ohne Probleme für die Achtelfinals. Ihre Gegnerin in der Auftaktrunde, die Österreicherin Sinja Kraus (WTA 104), schlug sie 6:4, 6:0.

Im 2. Durchgang überliess die 33-jährige Zürcherin Kraus keine einzige Breakchance und nahm ihr im Gegenzug in jedem Game den Service ab. Für Golubic war es der 1. Sieg 2026. Im Achtelfinal trifft sie auf die Britin Katie Boulter (WTA 120).

Masarova mit überraschendem Sieg

Auch Rebeka Masarova (WTA 114) steht in der 2. Runde eines WTA-250-Turniers. In Cluj schlug die 26-Jährige die um 42 Plätze besser klassierte Lokalmatadorin Elena-Gabriela Ruse (ROU) 6:1, 4:6, 6:2. Im Achtelfinal kriegt es Masarova mit der Chinesin Xinyu Wang (WTA 33) zu tun.

Für die dritte Schweizerin, die am Dienstag im Einsatz war, bedeuten die Achtelfinals in Abu Dhabi Endstation. Beim WTA-500-Turnier, an dem Belinda Bencic als Nummer 1 gesetzt ist, scheiterte Simona Waltert (WTA 94) an der Dänin Clara Tauson (WTA 16). Sie verlor 3:6, 1:6.

