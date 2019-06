Bencic verliert ihr 2. Spiel des Tages in Eastbourne

Legende: Out in Eastbourne Belinda Bencic. Reuters

Belinda Bencic (WTA 13) hatte am Dienstag beim WTA-Turnier in Eastbourne ein vollgestopftes Programm. Nach ihrem Sieg am Mittag gegen die Russin Veronika Kudermetowa (6:3, 6:4) musste sie gleich noch ihr Zweitrunden-Spiel bestreiten. Dies, weil ihre Partie vom Vortag wegen Regens verschoben worden war.

Gegen Jekaterina Alexandrowa (Rus/WTA 52) verlor die Ostschweizerin nach einem über zweistündigen Kampf 7:6, 2:6, 3:6. Dabei musste sie sich vor allem wegen ihrer 6 vergebenen Breakchancen an der Nase nehmen.

Pause zum richtigen Zeitpunkt

Alexandrowa auf der anderen Seite reichten im zweiten Satz 2 Chancen zu 2 Servicedurchbrüchen und dem Satzausgleich. Im Entscheidungsdurchgang gelang ihr das späte Break zum 5:3, auf welches Bencic trotz abgewehrtem Matchball nicht mehr reagieren konnte.

Bereits gegen Kudermetowa war die 22-Jährige 75 Minuten lang auf dem Platz gestanden. Auch wenn das Ausscheiden psychisch schmerzen wird, physisch kommt Bencic die Ruhepause vor dem bereits am Montag beginnenden Turnier in Wimbledon entgegen. Zumal sie erst vor 2 Tagen ihr letzes Spiel (den verlorenen Final) auf Mallorca gespielt hatte.

Resultate WTA Eastbourne

Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 25.06.19, 18:45 Uhr