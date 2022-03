Viktorija Golubic (WTA 51) setzt ihren Weg in Indian Wells fort. Die Zürcherin erreicht beim WTA-1000-Turnier die Achtelfinals. Sie schlägt die Italienerin Jasmine Paolini (WTA 46) 7:5, 1:6, 7:6 (7:4).

Golubic musste auch in ihrem zweiten Match in Kalifornien über die volle Distanz gehen und bewies gute Nerven. Im Entscheidungssatz musste sie sich zweimal mit einem Break in der Partie halten und zum 5:5 und 6:6 ausgleichen. Im Tiebreak nutzte sie ihren zweiten Matchball gegen die in der Weltrangliste um fünf Plätze vor ihr klassierten Italienerin nach gut zweieinhalb Stunden. Diese hatte in der Runde zuvor die WTA-Dritte Aryna Sabalenka (BLR) geschlagen.

Nächste Gegnerin nach Zwischenfall weiter

Auf Golubic wartet nun in der Nacht auf Mittwoch mit der Kasachin Jelena Rybakina (WTA 20) die erste gesetzte Spielerin am hoch dotierten Turnier. Die in Moskau geborene 22-Jährige schaffte den Sprung in den Achtelfinal in einem Match gegen die Belarussin Viktoria Asarenka (WTA 15), in dem es zu einem seltsamen Zwischenfall kam.

Die ehemalige Nummer 1 aus Minsk brach zu Beginn des zweiten Satzes nach einem Doppelfehler schluchzend in sich zusammen, konnte nach einer kurzen Pause aber weiterspielen. Über die Gründe für den heftigen Gefühlsausbruch wurde nichts bekannt.