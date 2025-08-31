Coco Gauff siegt bei ihrem Heimturnier ohne Mühe. Iga Swiatek steht zum 5. Mal in Folge im US-Open-Achtelfinal.

Coco Gauff (WTA 3) gibt gegen Magdalena Frech (WTA 33) nur 4 Games ab.

Die Weltnummer 2 Iga Swiatek steht nach einem Zweisatzsieg über Anna Kalinskaja (RUS/WTA 29) im Achtelfinal.

Bei den Frauen erlebte Mitfavoritin Coco Gauff einen kurzen Arbeitstag. Die US-Amerikanerin, die 2023 in New York triumphieren konnte, liess der Polin Magdalena Frech keine Chance und siegte in nur 1:13 Stunden mit 6:3, 6:1.

Im Achtelfinal dürfte Gauff mehr zu kämpfen haben. Mit Naomi Osaka (WTA 24) trifft sie auf eine 4-fache Grand-Slam-Siegerin, die ihrerseits schon zweimal (2018, 2020) die US Open gewinnen konnte. Die Japanerin behielt in ihrem Drittrunden-Spiel gegen Daria Kasatkina (AUS/WTA 18) mit 6:0, 4:6, 6:3 die Oberhand.

Kalinskaja fordert Swiatek

Mehr Mühe mit ihrer Aufgabe in der 3. Runde bekundete die Polin Iga Swiatek. Die Weltnummer 2 setzt sich aber in 2 Sätzen gegen die Russin Anna Kalinskaja durch. Im 1. Satz war Swiatek zwischenzeitlich mit Doppelbreak zurückgelegen, kämpfte sich aber wieder zurück. Bei 5:5 liess sie ihren Service nochmals durchbrechen, um gleich mit einem Rebreak zu antworten. In der Kurzentscheidung gab sie sich keine Blösse (7:2).

Der zweite Satz begann mit zwei Breaks. Danach gab es nur noch eines, von Swiatek zum 5:4. Bei eigenem Aufschlag liess sie sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und verwertete den ersten Matchball zum 7:6 (7:2), 6:4. Damit steht die US-Open-Siegerin zum 5. Mal in Folge im Achtelfinal im «Big Apple».

US Open