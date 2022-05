Jil Teichmann fühlt sich in Madrid wohl. Nicht nur, weil ihr Spanien als Terrain behagt, ist sie doch in Barcelona geboren und aufgewachsen. Zuletzt gegen Elena Rybakina (WTA 18) gab sie nur 4 Games ab und hatte dabei gegen die letztjährige Viertelfinalistin bei Roland Garros leichtes Spiel – notabene auf Sand.

Nun folgt für die Schweizer Weltnummer 35 am Mittwoch der nächste Härtetest, der sich beim Vergleich der WTA-Rankings als Match auf Augenhöhe ankündigt. Zudem verbuchte ihre nächste Gegnerin Anhelina Kalinina (WTA 37) wie sie bisher 11 Saison-Siege. Allerdings hat die 25-Jährige eine explizite Stärke und auf Sand deutlich die Nase vorn. So sorgte sie wie Rybakina mitunter bei den French Open 2021 für ein Ausrufezeichen.

Legende: Anhelina Kalinina Geht konzentriert und mit viel Rückenwind ans Werk. imago images/Oscar Gonzalez

Gegen eine ausgewiesene Sand-Spezialistin

Kalinina spielte sich vor knapp einem Jahr in Paris im 3. Anlauf erstmals ins Hauptfeld und schaltete dabei in der 1. Runde als Underdog in 2 Sätzen Angelique Kerber aus. Im Nachgang explodierte die Ukrainerin auf der roten Asche fast schon: Dank dem wettbewerbsübergreifend 14. Erfolg in Serie (nach 2 ITF-Triumphen auf Sand in Montpellier und Contrexeville) erreichte sie letzten Sommer auf der WTA-Tour das Endspiel von Budapest. Ihre verblüffende Saison-Bilanz auf dieser Unterlage: 31:4.

Heuer stand Kalinina zum Sandplatz-Einstieg im Viertelfinal von Charleston. Am gleichen Turnier bestritt sie an der Seite von Belinda Bencic auch die Doppel-Konkurrenz und rückte dort in die Vorschlussrunde vor.

Zuletzt zweimal eine unüberwindbare Hürde

Teichmann selbst fehlte bei den vergangenen French Open aufgrund einer Fussverletzung. Und ihre Sand-Saison 2021 verlief mit nur 3 gewonnenen Spielen aus 9 Matches unbefriedigend. Ein Jahr später hat die Linkshänderin diese bescheidene Marke mit 4 Siegen aus 5 Partien bereits übertroffen und spielt mit neuer Leichtigkeit.

Auf WTA-Stufe kam Teichmann letztmals im August beim gleich hoch dotierten Turnier in Cincinnati – das ebenfalls der 1000er-Kategorie angehört – über die Viertelfinals hinaus (sie bezwang Belinda Bencic und unterlag erst im Endspiel Ashleigh Barty).

In ihren letzten beiden Viertelfinals in Ostrava und Anfang Jahr in Dubai zog die Seeländerin den Kürzeren. Nun will sie die nächste Chance gegen Kalinina packen. Die beiden standen sich vor langer Zeit schon zweimal gegenüber und errangen je einen Sieg.