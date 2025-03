Legende: Darf sie weiterjubeln? Belinda Bencic. Imago/Imagn Images

Belinda Bencic befindet sich weiter in einer bemerkenswerten Verfassung. Am Mittwoch setzte sich die mit einer Wildcard am Start stehende Ostschweizerin im Achtelfinal in Indian Wells gegen Coco Gauff, die Weltnummer 3, durch. Der Dreisatzsieg gegen die US-Amerikanerin war bereits der 16. Erfolg im Jahr 2025, auf der anderen Seite stehen nur 3 Niederlagen. Ohnehin musste Bencic seit ihrem Comeback nach der Mutterschaftspause Ende Oktober 2024 nur 6 Mal als Verliererin vom Platz (1 Mal trat sie nicht an).

Viertelfinal am Donnerstagabend live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Viertelfinal von Belinda Bencic gegen Madison Keys am Donnerstagabend in Indian Wells live ab ca. 22:30 Uhr im kommentierten Livestream.

Nun freut sich die vor 3 Tagen 28 Jahre alt gewordene Schweizerin in Kalifornien auf die nächste Challenge – und die hat es erneut in sich. Mit Madison Keys (WTA 5) wartet am Donnerstagabend auf Bencic wieder eine US-Amerikanerin und die wohl formstärkste Spielerin auf der Tour. Die 30-Jährige feierte Ende Januar mit dem Finalsieg bei den Australian Open gegen die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka (BLR) ihren grössten Karriereerfolg.

Das Verlieren hat Keys – ähnlich wie Bencic, aber noch deutlicher – mittlerweile verlernt: 2025 steht 16 Siegen nur eine einzige Niederlage gegenüber und diese kassierte sie am 3. Januar in ihrem zweiten Match des Jahres. Vor ihrem Melbourne-Triumph gewann Keys auch das WTA-500-Turnier in Adelaide. Was die Frau aus dem Bundesstaat Illinois besonders gefährlich macht? «Sie serviert unglaublich gut», schätzt Bencic die Stärken ihrer Widersacherin ein.

«Habe das Zeug, um solche Matches zu gewinnen»

Doch Bencic muss sich vor allem auf ihre eigenen Fähigkeiten fokussieren. Die St. Gallerin weiss: «Ich habe das Zeug, um solche Matches zu gewinnen. Ich kann die Top-Spielerinnen ärgern.» Das gelang auch ihrer guten Freundin Donna Vekic (WTA 22), die Keys im Achtelfinal – dieser endete 4:6, 7:6 (9:7), 6:3 – während 2:18 Stunden gegenüberstand. Im Tiebreak des 2. Satzes lag sie 5:3 vorne, 5 Mal war die Kroatin bloss zwei Punkte vom Weiterkommen entfernt.

Gegen eine nicht immer komplett unwiderstehliche Keys wird auch für Bencic viel drin liegen. Im direkten Vergleich steht es übrigens 2:2. Das letzte Duell gewann die Schweizerin vor knapp 3 Jahren in 2 Sätzen ebenfalls in den USA (Charleston, South Carolina) – vielleicht ein gutes Omen. Für Bencic wäre es der 2. Einzug in den Halbfinal von Indian Wells nach 2019.

Indian Wells