Aryna Sabalenka scheinen die USA in diesem Frühjahr zu liegen. Zwei Wochen nach ihrem Sieg in Indian Wells stemmte die Belarussin auch beim WTA-1000-Turnier in Miami die Trophäe in die Höhe. Im Final setzte sich die Weltranglistenerste gegen die Einheimische Coco Gauff mit 6:2, 4:6, 6:3 durch.

Turniersiege bei den aufeinanderfolgenden, hochdotierten Turnieren in Indian Wells und Miami sind speziell auf der Frauen-Tour eine Seltenheit. Sabalenka, die vor zwei Wochen zum ersten Mal in Kalifornien triumphiert hatte, schaffte in Miami das sogenannte «Sunshine Double» als erst fünfte Spielerin. Vor ihr war das Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Asarenka und zuletzt 2022 Iga Swiatek gelungen.

Sabalenka geriet gegen die Weltranglistenvierte Gauff nach dem gewonnenen ersten Umgang zwischenzeitlich in Bedrängnis und musste ihren erst vierten Satz in diesem Jahr abgeben, den ersten gegen eine andere Spielerin als Australian-Open-Siegerin Jelena Rybakina. Im Entscheidungssatz gelangen Sabalenka die Breaks zum 1:0 und 6:3. Nach 2:09 Stunden konnte sie den ersten Matchball verwerten.

Resultate