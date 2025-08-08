Trotz schmerzendem Handgelenk: Victoria Mboko schlägt im Final von Montreal Naomi Osaka – und kann es kaum fassen.

Victoria Mboko hat bei ihrem Heimspiel in Montreal den ersten WTA-Titel ihrer Karriere gefeiert. Die 18-Jährige bezwang im Final nach einem Comeback die frühere Weltranglisten-Erste Naomi Osaka mit 2:6, 6:4, 6:1.

Worte können nicht wirklich beschreiben, wie der Tag gelaufen ist.

Vor 11'000 begeisterten Zuschauern nutzte Mboko acht ihrer neun Breakchancen und sicherte sich den vierten Sieg über eine Grand-Slam-Siegerin an diesem Turnier. Nach Erfolgen gegen Sofia Kenin, Coco Gauff und Elena Rybakina krönte sie in ihrem ersten WTA-Endspiel den märchenhaften Lauf gegen ihre Kindheitsheldin Osaka – nach 2:04 Stunden nutzte sie ihren ersten Matchball.

Auch Schmerzen überwunden

«Es fühlt sich gerade unglaublich an», sagte Mboko und fügte hinzu, dass «Worte nicht wirklich beschreiben können, wie der Tag gelaufen ist». Noch am Vormittag hatte sie sich wegen Schmerzen im rechten Handgelenk einem MRT unterzogen.

Legende: Ein Küsschen für den etwas unhandlichen Pokal Victoria Mboko hat sich in Montreal nicht nur in die Herzen der kanadischen Fans gespielt. imago images/Xinhua

Mboko hatte vor der Saison noch ausserhalb der Top 300 gestanden und war als Nummer 85 mit einer Wildcard ins Turnier gestartet. Nun wird sie in der Weltrangliste einen deutlichen Sprung nach vorne machen.

Resultate