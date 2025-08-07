 Zum Inhalt springen

WTA 1000 Montreal Teenie Mboko schlägt auch Rybakina und fordert nun Osaka

Kanadas Jungstar Victoria Mboko steht beim Heimturnier in Montreal sensationell im Final.

07.08.2025, 07:14

Victoria Mboko.
Legende: Kann es kaum fassen Victoria Mboko steht im Final eines WTA-1000-Turniers. Imago/Zuma Press

Victoria Mboko (WTA 85) bezwang im Halbfinal des WTA-1000-Turniers in Montreal die Kasachin Jelena Rybakina (WTA 12) mit 1:6, 7:5, 7:6 (7:4). Die mit einer Wildcard angetretene 18-Jährige liess sich weder durch ihren Fehlstart noch durch einen Sturz im 3. Satz noch durch Schmerzen am Handgelenk beirren.

Angefeuert vom begeisterten Publikum, wehrte sie bei 4:5 im 3. Satz einen Matchball ab, rettete sich ins Tiebreak, gab dort zwei Minibreaks preis – und verwandelte wenig später nach 2:46 Stunden ihren 1. Matchball. «Leider bin ich gestürzt, aber alle haben mich unterstützt und angetrieben», sagte sie strahlend. Nun könne «alles passieren», fügte sie unter dem Jubel der Fans an.

Auch Osaka überrascht

Im Endspiel trifft Mboko, die noch nie ein Turnier auf der Tour gewonnen hat, auf die frühere japanische Weltranglisten-Erste Naomi Osaka (WTA 49). Die 27-Jährige bezwang die Dänin Clara Tauson (WTA 19) mit 6:2, 7:6 (9:7). Osaka, die 2023 erstmals Mutter wurde, strebt ihren ersten Titel auf WTA-Stufe seit 4 Jahren an.

Resultate

