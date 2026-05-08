Rebeka Masarova schlägt beim Sandplatzturnier von Rom Leylah Fernandez und zieht in Runde 3 ein.

Legende: Einzug in Runde 3 Rebeka Masarova. Imago/Aflosport/Archiv

Rebeka Masarova hat ihren bislang grössten Sieg in diesem Jahr gefeiert. Der Schweizerin (WTA 160) gelang beim WTA-1000-Turnier von Rom gegen die Kanadierin Leylah Fernandez (WTA 23) ein grosses Comeback. Die 26-Jährige gewann in der 2. Runde mit 4:6, 6:4 und 6:4.

Im 2. Satz machte Masarova zweimal einen Breakrückstand wett, insgesamt gelangen ihr fünf Servicedurchbrüche. Nach 2:23 Stunden nutzte sie ihren ersten Matchball. In der 3. Runde wartet auf Masarova die Weltranglisten-5. Jessica Pegula aus den USA.

Waltert geht die Puste aus

Ausgeschieden ist nach grossem Kampf Simona Waltert. Die 25-jährige Bündnerin (WTA 91) verlor gegen Hailey Baptiste (USA/WTA 25) mit 7:6 (11:9), 4:6 und 4:6. Den ersten Umgang gewann Waltert nach vier abgewehrten Satzbällen.

Im Entscheidungssatz lag sie mit 4:1 vorne, doch die amerikanische Madrid-Halbfinalistin schaltete einen Gang höher, gewann die letzten fünf Games und in 2:54 Stunden die Partie.

Resultate