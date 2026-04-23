Die Ostschweizerin steht beim WTA-1000-Turnier in Madrid nach dem Sieg über Petra Marcinko in der 3. Runde.

Legende: Nimmt die erste Hürde in Madrid Belinda Bencic. Photo by Robert Prange/Getty Images

Belinda Bencic ist beim WTA-1000-Turnier in Madrid souverän in die 3. Runde eingezogen. Beim 6:4, 6:2 gegen die Kroatin Petra Marcinko (WTA 74) bekundete die als Nummer 11 gesetzte Ostschweizerin nur zu Beginn etwas Mühe.

Zweimal liess sich Bencic (WTA 12) von ihrer 20-jährigen Widersacherin nach einem Freilos in der 1. Runde in der Anfangsphase den Service abnehmen, danach kein weiteres Mal. Von insgesamt acht Breakbällen, alle im 1. Satz, wehrte sie sechs ab.

Ersten Matchball gleich verwertet

Im zweiten Satz gab sie gegen die Halbfinalistin des 125er-Turniers in Oeiras, mit der sie sich zuvor noch nie gemessen hatte, bis zum 4:0 nur zwei Punkte ab. Nach 84 Minuten verwertete Bencic ihren ersten Matchball.

Es war ihr 36. Sieg im 41. Duell mit einer Spielerin von ausserhalb der Top 50 seit 2024. Ihre nächste Gegnerin ist entweder die russische Weltnummer 19 Diana Shnaider oder die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (WTA 50).

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