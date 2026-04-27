Legende: Muss in Madrid die Segel streichen Belinda Bencic. Imago/ZUMA Press Wire

Belinda Bencic ist am Montag überraschend beim WTA-1000-Turnier in Madrid ausgeschieden. Die schweizerische Weltnummer 12 unterlag der US-Amerikanerin Hailey Baptiste (WTA 32) in über zweieinhalb Stunden in drei Sätzen 1:6, 7:6 (16:14), 3:6. Die 24-jährige Baptiste schaltete nach Jasmine Paolini (ITA/WTA 9) damit eine zweite Top-15-Spielerin in Serie aus.

Im Startsatz war Bencic, die 2019 auf dem Sandplatz in Madrid den Halbfinal erreicht hatte, machtlos. In nur 25 Minuten ging dieser 1:6 verloren. Doch die 29-Jährige kämpfte sich zurück und glich in einem verrückten Tiebreak, in dem sie fünf Matchbälle abwehrte und gleichzeitig fünf Satzbälle verspielte, mit 16:14 schliesslich zum 1:1 aus.

Der Ostschweizerin gelang es anschliessend nicht, den Schwung in den entscheidenden Durchgang mitzunehmen. Im sechsten Game des Satzes kassierte Bencic das vierte Break des Tages. Wenig später servierte Baptiste die Partie bei eigenem Aufschlag souverän nach Hause.

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