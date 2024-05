Inhalt

WTA-1000-Turnier in Madrid - Sabalenka mühelos und Rybakina erst nach Matchbällen weiter

In der unteren Tableauhälfte kommt es in Spaniens Metropole zum Duell Aryna Sabalenka vs. Jelena Rybakina. Der Weg in den Halbfinal verlief für die beiden unterschiedlich.