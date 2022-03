Legende: Hat in Miami locker die 3. Rund erreicht Belinda Bencic. Imago Images / ZUMA Wire

Belinda Bencic (WTA 28) hat nach 3 Niederlagen in Folge den Weg zurück auf die Siegerstrasse gefunden. Die Ostschweizerin liess Marta Kostyuk (WTA 74) beim 6:3, 6:1-Sieg in der 2. Runde des WTA-1000-Turniers von Miami nicht den Hauch einer Chance. Nach nur 68 Minuten war die Partie entschieden.

Bencic, die in der 1. Runde ein Freilos genossen hatte, war in allen Statistiken überlegen. Sie nutzte 4 ihrer 9 Breakchancen und liess selber keine einzige zu. Nächste Gegnerin der 25-Jährigen wird Heather Watson (WTA 125) sein.

Vögele nutzt 2. Chance nicht

Für Stefanie Vögele (WTA 140) endete das Turnier in Miami dagegen in der 2. Runde. Die Aargauerin, welche als Lucky Loser für die Verletzte Camila Giorgi (WTA 31) in das Hauptfeld und direkt in die 2. Runde gelangt war, blieb beim 2:6, 1:6 gegen die Italienerin Lucia Bronzetti (WTA 102) chancenlos. Nach 80 Minuten war Vögeles Niederlage besiegelt.

Mit Viktorija Golubic (WTA 42) steht noch eine weitere Schweizerin in der 2. Runde. Die Zürcherin schaltete in der 1. Runde Kirsten Flipkens (WTA 315) aus und kommt nun in den Genuss eines Duells gegen die an Nummer 2 gesetzte Indian-Wells-Siegerin Iga Swiatek. Die Polin hat ihrerseits mit einem Sieg gegen Golubic die Chance, die neue Nummer 1 der Welt zu werden.

