Belinda Bencic löst beim WTA-1000-Turnier in Miami gegen Zeynep Sönmez problemlos das Ticket für die 3. Runde.

Legende: Ist in Miami weiter mit von der Partie Belinda Bencic. Imago Images/Zuma Press/Mal Taam (Archiv)

Belinda Bencic ist der Auftakt in das WTA-1000-Turnier in Miami geglückt. Die Weltnummer 12, die in der 1. Runde ein Freilos genossen hatte, wurde ihrer Favoritenrolle in der 2. Runde gerecht. Gegen die Türkin Zeynep Sönmez (WTA 83) behielt Bencic mit 6:3, 6:1 die Oberhand.

Die Partie musste in der Anfangsphase gleich zweimal wegen Regens unterbrochen werden. Dies brachte die Schweizerin jedoch nicht aus dem Tritt. Im 1. Durchgang nahm Bencic ihrer Widersacherin zweimal den Service ab, im 3. Satz sogar dreimal. Selber wurde die 29-Jährige nur einmal gebreakt. Nach 69 Minuten verwertete Bencic ihren 3. Matchball zum Sieg.

In den Sechzehntelfinals bekommt es Bencic entweder mit der Russin Diana Shnaider (WTA 20) oder mit der Tschechin Tereza Valentova (WTA 49) zu tun. Die anderen beiden Schweizerinnen im Hauptfeld, Viktorija Golubic (WTA 84) und Rebeka Masarova (WTA 113), waren am Donnerstag in der 1. Runde ausgeschieden.

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