Belinda Bencic verliert am WTA-1000-Turnier in Miami den Viertelfinal gegen Coco Gauff mit 3:6, 6:1, 3:6.

Legende: Gewann mehr Punkte als Gegnerin Coco Gauff Belinda Bencic. Rich Storry/Getty Images

Für Belinda Bencic wäre in Miami mehr möglich gewesen. Die 29-jährige Ostschweizerin verpasste im 1. Satz, in dem ihr mit der Vorhand viel zu viele Fehler unterliefen, den Start.

Nach dem souveränen Gewinn des 2. Satzes führte Bencic auch im Entscheidungssatz mit einem Break mit 3:2. Dann erzwang die Amerikanerin mit 4 Spielgewinnen in Folge die Wende.

Coco Gauff erreichte in Miami die Halbfinals trotz vieler Probleme. Vor 2 Wochen in Indian Wells gab Gauff wegen Schmerzen im Oberarm verletzt auf; in Miami gewann sie ihre bisherigen 4 Partien alle in 3 Sätzen.

Zu viele Breaks zugelassen

Wegen Gauffs Problemen startete Bencic als Favoritin in die Partie – vor allem nach dem imponierenden 6:2, 6:2 in den Achtelfinals gegen Amanda Anisimova, die Weltnummer 6. Bencic hatte in ihren 3 Partien gegen Zeynep Sonmez, Diana Shnaider und Anisimova in keinem Satz mehr als 3 Games abgegeben und hervorragend aufgeschlagen.

Gegen Gauff gab sie in den Sätzen 1 und 3 aber 4 Mal den Aufschlag ab. Da nützte es ihr auch nichts, dass sie insgesamt mehr Ballwechsel (88:86) gewonnen hatte.

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