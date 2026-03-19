Für Viktorija Golubic bedeutet beim WTA-1000-Turnier in Miami die 1. Runde Endstation. Sie unterliegt Peyton Stearns.

Legende: Muss sich aus Miami verabschieden Viktorija Golubic. Reuters/Jayne Kamin-Oncea

Viktorija Golubic (WTA 84) muss weiter auf ihren zweiten Saisonsieg auf der WTA-Tour warten. Die 33-jährige Schweizerin musste beim WTA-1000-Turnier in Miami nach überstandener Qualifikation in der 1. Runde im Hauptfeld die Segel streichen. Gegen Peyton Stearns (WTA 47) resultierte ein 6:7 (6:8), 4:6.

Verpasste Chance(n)

Besonders im ersten Umgang hätte Golubic die Partie in andere Bahnen lenken können. Die Zürcherin führte zwischenzeitlich mit Break. Im Tiebreak erspielte sich Golubic einen Satzball, den sie jedoch nicht verwerten konnte. Im 2. Satz geriet die Schweizerin gegen die US-Amerikanerin rasch mit Doppelbreak in Rücklage. Einen der beiden Serviceverluste vermochte Golubic noch wettzumachen, zur Wende reichte es aber nicht mehr.

Am Donnerstagabend Schweizer Zeit steht mit Rebeka Masarova (WTA 113) noch eine zweite Schweizerin im Einsatz. Die 26-Jährige misst sich mit Caty McNally (USA/WTA 72). Belinda Bencic (WTA 12) geniesst in der 1. Runde ein Freilos und trifft in der 2. Runde auf die Türkin Zeynep Sönmez (WTA 83).

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