Für Viktorija Golubic und Rebeka Masarova bedeutet beim WTA-1000-Turnier in Miami die 1. Runde Endstation.

Legende: Muss sich aus Miami verabschieden Viktorija Golubic. Reuters/Jayne Kamin-Oncea

Viktorija Golubic (WTA 84) muss weiter auf ihren zweiten Saisonsieg auf der WTA-Tour warten. Die 33-jährige Schweizerin musste beim WTA-1000-Turnier in Miami nach überstandener Qualifikation in der 1. Runde im Hauptfeld die Segel streichen. Gegen Peyton Stearns (WTA 47) resultierte ein 6:7 (6:8), 4:6.

Verpasste Chance(n)

Besonders im ersten Umgang hätte Golubic die Partie in andere Bahnen lenken können. Die Zürcherin führte zwischenzeitlich mit Break. Im Tiebreak erspielte sich Golubic einen Satzball, den sie jedoch nicht verwerten konnte. Im 2. Satz geriet die Schweizerin gegen die US-Amerikanerin rasch mit Doppelbreak in Rücklage. Einen der beiden Serviceverluste vermochte Golubic noch wettzumachen, zur Wende reichte es aber nicht mehr.

Masarova kann Fehlstart nicht korrigieren

Mit Rebeka Masarova schied auch die zweite Schweizerin, die sich durch die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, in der 1. Runde aus. Die 26-Jährige erwischte im Duell mit Caty McNally einen Kaltstart und geriet rasch mit 0:3 in Rückstand. Diese Hypothek konnte Masarova im 1. Satz nicht mehr wettmachen.

Im 2. Durchgang glückte der gebürtigen Baslerin umgehend ihr erstes Break. Doch dieses sollte nicht zum Satzausgleich reichen. McNally schaffte das Rebreak zum 4:4 und behielt letztlich das bessere Ende für sich. Mit einem weiteren Break stellte die US-Amerikanerin nach 1:31 Stunden den 6:2, 7:5-Sieg sicher.

Damit verbleibt in Florida aus Schweizer Sicht einzig noch Belinda Bencic im Turnier. Die Weltnummer 12 geniesst in der 1. Runde ein Freilos und trifft in der 2. Runde auf die Türkin Zeynep Sönmez (WTA 83).

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