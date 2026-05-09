Sowohl für Belinda Bencic als auch für Viktorija Golubic ist das Turnier in Rom nach der 3. Runde vorbei.

Legende: Muss sich aus Rom verabschieden Belinda Bencic. Getty/Robert Prange

Belinda Bencic ist beim WTA-1000-Turnier in Rom nicht über die 3. Runde hinausgekommen. Die Weltnummer 12 scheiterte mit 4:6, 3:6 an Anna Kalinskaja (WTA 24). Vor dieser Partie hatte sie ihn vier Partien gegen die Russin nur einen Satz verloren, auf dem römischen Sand kam die 29-Jährige aber nicht wie gewünscht auf Touren.

Im 1. Satz musste Bencic ihren Aufschlag dreimal abgeben, unter anderem entscheidend zum 4:6. Im 2. Durchgang legte die Ostschweizerin dann erstmals mit Break auf 2:0 vor, gab danach aber gleich 5 Games in Folge ab. Diesen Vorsprung liess sich Kalinskaja nicht mehr nehmen und servierte den Sieg anschliessend souverän ins Trockene.

Golubic in drei Sätzen out

Mit dem Einzug in die 3. Runde in Rom hatte Viktorija Golubic (WTA 90) schon überrascht. Dort war aber gegen Mirra Andrejewa (WTA 7), Finalistin des 1000-Turniers von Madrid, erwartungsgemäss Schluss. Die Schweizerin hielt lange dagegen, im Entscheidungssatz ging ihr dann aber die Luft aus.

Golubic hatte sich nach dem 1:6 im Startsatz steigern können und gewann den 2. Durchgang mit 6:4. Im 3. Satz gelang ihr aber nichts mehr, Andrejewa setzte sich gleich mit 6:0 durch. Trotz der Niederlage wird sich Golubic im Ranking um einige Plätze verbessern.

Auch Sabalenka out

Ebenfalls vorzeitig zu Ende ist das Turnier für die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka. Die Belarussin unterlag Sorana Cirstea (ROU/WTA 27) überraschend in 3 Sätzen. Für die sehr dominant ins Jahr gestartete Sabalenka war es die 2. Niederlage innert 11 Tagen – Ende April hatte sie gegen Hailey Baptiste in Madrid in 3 Sätzen verloren.

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