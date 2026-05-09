Viktorija Golubic muss sich beim WTA-Turnier in Rom in drei Sätzen geschlagen geben.

Legende: Muss sich aus Rom verabschieden Viktorija Golubic. IMAGO / AFLOSPORT

Mit dem Einzug in die 3. Runde in Rom hatte Viktorija Golubic (WTA 90) schon überrascht. Dort war aber gegen Mirra Andrejewa (WTA 7), Finalistin des 1000-Turniers von Madrid, erwartungsgemäss Schluss. Die Schweizerin hielt lange dagegen, im Entscheidungssatz ging ihr dann aber die Luft aus.

Golubic hatte sich nach dem 1:6 im Startsatz steigern können und gewann den 2. Durchgang mit 6:4. Im 3. Satz gelang ihr aber nichts mehr, Andrejewa setzte sich gleich mit 6:0 durch. Trotz der Niederlage wird sich Golubic im Ranking um einige Plätze verbessern.

Mit Belinda Bencic steht am Samstag noch eine zweite Schweizerin im Einsatz.

Auch Sabalenka out

Ebenfalls vorzeitig zu Ende ist das Turnier für die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka. Die Belarussin unterlag Sorana Cirstea (ROU/WTA 27) überraschend in 3 Sätzen. Für die sehr dominant ins Jahr gestartete Sabalenka war es die 2. Niederlage innert 11 Tagen – Ende April hatte sie gegen Hailey Baptiste in Madrid in 3 Sätzen verloren.

WTA Rom