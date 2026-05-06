Viktorija Golubic schafft es in der italienischen Hauptstadt dank eines 6:1, 6:1-Sieges in die nächste Runde.

Legende: Zeigt eine überzeugende Leistung Viktorija Golubic. Imago/Aflosport

Viktorija Golubic (WTA 90) hat sich problemlos für die 2. Runde des WTA-1000-Turniers in Rom qualifiziert. Die Schweizerin besiegte die italienische Qualifikantin Federica Urgesi (WTA 410) in 65 Minuten mit 6:1, 6:1. Damit überstand Golubic erstmals in diesem Jahr eine Runde bei einem WTA-1000-Turnier.

Trotz insgesamt zweier verlorener Games bei eigenem Service zeigte sich die 33-Jährige unbeeindruckt. Hingegen konnte die nervöse 21-jährige Urgesi vor Heimpublikum kein einziges (!) ihrer 7 Aufschlagspiele für sich entscheiden.

Wiedersehen mit Joint

Golubic trifft in der 2. Runde auf Maya Joint (WTA 34). Gegen die 20-jährige Australierin schied die Zürcherin auf den Tag genau vor einem Jahr in der Qualifikation von Rom aus. Auch im 2. und bislang letzten Duell 5 Monate später in Tokio verlor Golubic gegen Joint in 3 Sätzen.

WTA Rom