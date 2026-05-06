Legende: Zeigt eine überzeugende Leistung Viktorija Golubic. Imago/Aflosport

Viktorija Golubic (WTA 90) hat sich problemlos für die 2. Runde des WTA-1000-Turniers in Rom qualifiziert. Die Schweizerin besiegte die italienische Qualifikantin Federica Urgesi (WTA 410) in 65 Minuten mit 6:1, 6:1. Damit überstand Golubic erstmals in diesem Jahr eine Runde bei einem WTA-1000-Turnier.

Trotz insgesamt zweier verlorener Games bei eigenem Service zeigte sich die 33-Jährige unbeeindruckt. Hingegen konnte die nervöse 21-jährige Urgesi vor Heimpublikum kein einziges (!) ihrer 7 Aufschlagspiele für sich entscheiden. Golubic trifft in der 2. Runde auf Maya Joint (WTA 34). Gegen die 20-jährige Australierin schied die Zürcherin auf den Tag genau vor einem Jahr in der Qualifikation von Rom aus. Auch im 2. und bislang letzten Duell 5 Monate später in Tokio verlor Golubic gegen Joint in 3 Sätzen.

Masarova über Umweg

Wenige Stunden nach Golubic überstand auch Rebeka Masarova (WTA 160) ihre Startrunde. Die 26-Jährige, die in der Qualifikation unter anderem Landsfrau Jil Teichmann ausgeschaltete hatte, setzte sich gegen die deutlich besser klassierte Russin Oksana Selechmetjewa (WTA 84) mit 7:5, 5:7, 6:1 durch. In der nächsten Runde wartet eine noch höhere Hürde auf Masarova, es kommt zum Duell mit der Kanadierin Leylah Fernandez (WTA 23).

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