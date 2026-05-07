Legende: Es läuft ihr gut Simona Waltert ballt die Faust. Imago/Xinhua

Sie hat es wieder getan: Wie schon vor zwei Wochen beim WTA-1000-Turnier in Madrid steht Simona Waltert auch beim 1000er-Event in Rom als Qualifikantin in der 2. Runde. Die Bündnerin (WTA 91) schlug in der Startrunde die Ukrainerin Julija Starodubtsewa (WTA 57) mit 7:5, 4:6, 6:1.

Die Partie hatte am späten Mittwochabend wegen einbrechender Dunkelheit abgebrochen werden müssen. Nach Wiederaufnahme musste Waltert nur noch 9 Punkte spielen, ehe ihr Sieg feststand. In Runde 2 trifft Waltert auf Hailey Baptiste aus den USA (WTA 25).

Ebenfalls am Donnerstag stehen in Rom noch Belinda Bencic und Viktorija Golubic in der 2. Runde im Einsatz. Rebeka Masarova ist wie Waltert am Freitag wieder gefordert.

Resultate