Legende: Der Einstieg ist gelungen Belinda Bencic. imago images/VCG

Belinda Bencic (WTA 15) ist mit einem überzeugenden Sieg ins WTA-1000-Turnier von Wuhan gestartet. Die Ostschweizerin entschied das Duell mit Donna Vekic (WTA 71) nach 73 Minuten mit 6:2, 6:2 für sich. Die 28-jährige Schweizerin und die ein Jahr ältere Kroatin sind auf dem Platz Rivalinnen, daneben aber gut befreundet.

Bencic gelang in beiden Durchgängen das frühe Break zum 2:0. Im ersten Satz zog sie auf 4:1, im zweiten gar auf 5:1 davon, ehe Vekic mit ihrem einzigen Servicedurchbruch der Partie noch einmal reagieren konnte. Mit einem weiteren Break der Schweizerin war das Spiel in der Folge aber dennoch schnell zu Ende.

Gegen formschwache Mertens

Die nächste Gegnerin von Bencic ist Elise Mertens (WTA 21). Die Belgierin hat im Juni das Rasenturnier in 's-Hertogenbosch gewonnen, kämpfte seither aber mit einigen frühen Turnier-Outs. Zuletzt erwischte es sie in Peking nach einem Freilos in der 1. Runde bei erster Gelegenheit. Bencic war in Peking bis in den Achtelfinal vorgestossen, wo sie Weltnummer 3 Coco Gauff nach zähem Ringen unterlag.

Resultate