Legende: Kraftvolle Rückhand in Wuhan Belinda Bencic. imago images/VCG

Keine Revanche für das 2:6, 0:6 im Halbfinal von Wimbledon im Juni dieses Jahres: Belinda Bencic (WTA 15) unterlag Iga Swiatek (WTA 2) im Achtelfinal des WTA-1000-Turniers in Wuhan (CHN) 6:7 (2:7), 4:6. Für Bencic ist es die 6. Niederlage im 7. Direktvergleich.

Dabei hätte Bencic vor allem gegen Ende des 1. Satzes die Gelegenheit gehabt, die Partie in andere Bahnen zu lenken. Beim Stand von 4:4 gelang ihr ein Servicedurchbruch. Anschliessend hatte die Ostschweizerin die Möglichkeit, den Umgang nach Hause zu servieren. Stattdessen musste sie ihren Aufschlag postwendend abgeben, geriet im Tiebreak schnell mit 0:3 in Rücklage und verlor den Startsatz schliesslich.

Keine WTA Finals für Bencic Box aufklappen Box zuklappen Für Bencic zerschlug sich mit dem Achtelfinal-Out in der chinesischen Metropole die letzte, ohnehin nur noch kleine Hoffnung auf die Teilnahme an den WTA Finals der besten 8 Spielerinnen des Jahres. Seit Wimbledon blieben die Topresultate aus; in den letzten 5 Turnieren schlug Bencic keine Top-70-Spielerin.

Bencic mit Fehlstart

Schon der Start in die Partie war Bencic völlig missglückt. Nach wenigen Minuten lag Swiatek mit 3:0 in Führung. Doch dann fand die 28-Jährige den Tritt, holte sich das Break zurück und schaffte den Ausgleich zum 3:3.

Auch der 2. Umgang war umkämpft, ehe Swiatek das entscheidende Break zum 4:3 gelang. Kurz danach verwertete sie nach 2:09 Stunden ihren 1. Matchball zum Sieg.

