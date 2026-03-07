Legende: Belinda Bencic. Keystone/EPA/Ali Haider

Beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells besiegte die einzige verbliebene Schweizerin die australische Qualifikantin Storm Hunter (WTA 234) souverän 6:3, 6:2. Nach nur einer Stunde und 17 Minuten verwandelte Bencic den Matchball und feierte damit einen wichtigen Sieg für das eigene Selbstvertrauen.

Die Weltnummer 12 zeigte sich in der Partie besonders bei den wichtigen Punkten nervenstark. Zwar musste Bencic im Verlauf des Matches zwei Breaks hinnehmen, sie wehrte jedoch gleichzeitig fünf von sieben Breakbällen der Australierin erfolgreich ab. Im Gegenzug agierte Bencic beim Service ihrer Gegnerin äusserst effizient: Sie erarbeitete sich zehn Breakchancen und verwertete sechs davon.

Für die Olympiasiegerin von 2021 ist dieser Sieg ein wichtiger Schritt aus einer schwierigen Phase. Nach dem überraschenden Zweitrunden-Out bei den Australian Open warf sie eine Erkrankung weiter zurück und kostete sie den Platz in den Top Ten.

In der nächsten Runde trifft Bencic entweder auf die Belgierin Elise Mertens oder die Spanierin Cristina Bucsa.

Resultate