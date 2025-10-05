Legende: Wusste sich erfolgreich zu wehren Viktorija Golubic. Fred Lee/Getty Images

Viktorija Golubic (WTA 70) hat ihren 5. Titel auf Challenger-Stufe eingetütet. Die Zürcherin bezwang im Final im chinesischen Suzhou die Amerikanerin Katie Volynets (WTA 107) in drei Sätzen mit 4:6, 6:4, 6:4. Es war ein umkämpftes Match mit nicht weniger als 17 (!) Breaks – 7 davon im Entscheidungssatz. Passend dazu realisierte Golubic ihren Triumph nach etwas mehr als 3 Stunden mit einem Servicedurchbruch und dem 2. Matchball.

Zittern bis zum Schluss

Nach verlorenem Startsatz (trotz 4:2-Führung) hatte die 32-Jährige gegen ihre fast 10 Jahre jüngere Widersacherin im 2. Umgang bereits mit Break 3:4 zurückgelegen. Dann aber gelang Golubic die Wende. Sie entschied die nächsten 9 Punkte und wenig später den 2. Satz für sich. Im 3. Durchgang führte die Schweizerin schnell 5:1, geriet aber noch etwas ins Zittern.

Durch den Erfolg macht Golubic im Ranking 6 Plätze gut. Die Punkte sind vor allem auch deshalb wichtig, weil die Schweizer Nummer 2 von den Siegen beim WTA-Turnier in Nanchang und dem Challenger in Limoges bis Ende Jahr viele Zähler zu ersetzen hat.