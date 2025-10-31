Die Comeback-Saison von Belinda Bencic endet ohne 3. Titel. Sie zieht sich in Hongkong vor dem Viertelfinal zurück.

Legende: Tritt in Hongkong nicht zu ihrem Viertelfinal an Belinda Bencic. Imago Images/Nexpher Images

Die Strapazen der letzten Tage und Wochen waren letztlich doch zu viel für Belinda Bencic (WTA 11). Die formstarke 28-Jährige verzichtete beim WTA-250-Turnier in Hongkong auf ihren Viertelfinal gegen Cristina Bucsa (WTA 68) und beendete ihre Saison damit vorzeitig.

«Ich bin enttäuscht, dass ich wegen meiner Oberschenkelverletzung zurückziehen muss», liess sich Bencic in einer Mitteilung der WTA zitieren. «Ich habe in den letzten Wochen sehr viel gespielt und alles getan, um gesund zu bleiben. Aber es hat nicht gereicht», hiess es weiter.

Strenge Asien-Tour

Bencic absolvierte in Hongkong bereits ihr 5. Turnier in 5 Wochen seit Beginn der Asien-Tour. Nicht weniger als 14 Partien bestritt die Ostschweizerin in dieser Zeit, 11 davon gewann sie, darunter 4 auf dem Weg zum Titel beim WTA-500-Turnier in Tokio.

In Asien verlor sie nur gegen Spielerinnen, die sich für die WTA Finals qualifiziert haben (Coco Gauff in Wuhan, Iga Swiatek in Peking und Jasmine Paolini in Ningo).

Resultate