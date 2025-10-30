Legende: Setzt ihren Lauf auf asiatischem Boden fort Belinda Bencic. imago images/Nexpher Images

Mit dem erwarteten Erfolg im ersten Aufeinandertreffen mit der Chinesin Yafan Wang, die vor 6 Jahren zu den besten 50 Spielerinnen gehört hat, gegenwärtig im Ranking aber lediglich auf Platz 298 geführt wird, setzte die topgesetzte Belinda Bencic in der Woche nach dem Turniersieg in Tokio ihr Hoch in Asien fort.

Nach dem klar gewonnenen 1. Satz stellte die Weltranglisten-11. das Weiterkommen im zweiten Durchgang mit dem Servicedurchbruch zum 3:1 sicher. Es war die Entscheidung, zumal Bencic bei eigenem Service während der gesamten Partie unbehelligt blieb. Am Ende siegte die Schweizerin in 1:17 Stunden 6:2, 6:2.

Nun gegen Bucsa

Viertelfinal-Gegnerin von Bencic ist Cristina Bucsa, die Nummer 68 der Welt. Gegen die in Moldawien geborene Spanierin bekommt die Schweizerin die Möglichkeit zur Revanche für die Niederlage im bisher einzigen Duell. Im August vor 2 Jahren scheiterte sie gegen die diesjährige US-Open-Achtelfinalistin in der 1. Runde des WTA-1000-Turniers in Cincinnati, Ohio in 3 Sätzen.

Resultate