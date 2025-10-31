Viktorija Golubic setzt ihren Siegeszug am WTA-250-Turnier in Jiujiang fort und löst das Halbfinal-Ticket.

Golubic nimmt auch die Hürde Putinzewa und steht im Halbfinal

Legende: Spielt in Jiujiang weiter erfolgreich auf Viktorija Golubic. Imago Images/Aflosport

Jiujiang und Viktorija Golubic (WTA 53) – das passt: Nach ihrem Turniersieg im Vorjahr steht die 33-Jährige beim 250er-Event heuer erneut unter den letzten 4. Im Viertelfinal schaltete Golubic die besser klassierte Julia Putinzewa (WTA 75) mit 7:5, 6:2 aus.

Nach Kaltstart aufgedreht

Dabei war die Schweizerin im Südosten Chinas denkbar schlecht ins Match gestartet: Sie lag zunächst 0:4 und dann 1:5 zurück. Doch Golubic drehte das Spiel und gewann 12 der letzten 14 Games, was zum 3. Sieg im 4. Duell mit der Weltnummer 75 aus Kasachstan führte.

Über ihre nächste Gegnerin weiss Golubic vermutlich noch wenig. Im Halbfinal trifft sie auf die überraschende Teenagerin Lilli Tagger. Es wird das erste Aufeinandertreffen der Zürcherin mit der erst 17-jährigen Österreicherin sein, die sich diese Woche im Ranking von Platz 235 um mindestens 65 Positionen verbessern wird.

Resultate