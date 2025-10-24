Belinda Bencic (WTA 13) steht beim WTA-500-Turnier in Tokio nach einem grossen Kampf gegen Karolina Muchova (WTA 21) im Halbfinal.

Die Schweizerin wehrt gegen die Tschechin einen Matchball ab und gewinnt nach 3:08 Stunden (!) mit 3:6, 7:5, 7:5.

In der Runde der letzten 4 wartet Sofia Kenin (USA/WTA 25) auf Bencic.

Nach 3:08 Stunden fehlte Belinda Bencic wohl fast schon die Kraft, um sich über einen richtig hart erkämpften Sieg zu freuen. Mehrmals hatte die Schweizerin in Tokio gegen Karolina Muchova mit dem Rücken zur Wand gestanden, weigerte sich jedoch, das Handtuch zu werfen und fand immer wieder einen Weg zurück in den Match. Diese Stehauf-Mentalität wurde letztlich mit dem Halbfinal-Einzug belohnt.

Legende: Stellt einmal mehr ihre Kämpferinnen-Qualitäten unter Beweis Belinda Bencic. Reuters/Manami Yamada

Zwei Breaks in extremis

Nach einem eher durchzogenen Startsatz von Bencic nahm das Drama zu Beginn des 2. Umgangs seinen Lauf. Muchova knickte beim Stand von 1:1 und 30:30 um und musste anschliessend lange am Sprunggelenk behandelt werden. Die Tschechin biss jedoch auf die Zähne und nahm einer sichtlich verunsicherten Bencic kurz darauf abermals den Aufschlag ab.

Auch Rybakina in Riad dabei Box aufklappen Box zuklappen Jelena Rybakina komplettiert als 8. Spielerin das Feld bei den WTA Finals in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad (1. bis 8. November). Die Kasachin löste das letzte Ticket dank ihres Halbfinaleinzuges in Tokio. Davor hatten sich neben der Belarussin Aryna Sabalenka, der Polin Iga Swiatek und der Italienerin Jasmine Paolini mit Titelverteidigerin Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula und Madison Keys gleich vier amerikanische Spielerinnen für das Jahresend-Turnier qualifiziert.

In der Folge servierte sich die Tschechin gekonnt in Richtung Ziellinie. Doch im letztmöglichen Anlauf beim Stand von 4:5 klappte es für Bencic doch noch mit dem Break. Die Olympiasiegerin von Tokio sicherte sich 4 Games de suite und damit den Satzausgleich.

Vom 3:0 zum 4:5 zum 7:5

Bencic nahm den Schwung sogleich mit und holte sich auch die ersten 3 Games im entscheidenden 3. Umgang. Die Vorentscheidung? Nicht in diesem verrückten Spiel. Muchova kämpfte sich zurück, glich aus und brachte sich mit einem weiteren Break zum 5:4 erneut in die Pole Position für den Sieg.

Erneut legte Bencic jedoch ihr Veto ein. Die Schweizerin wehrte mit toller Defensivarbeit einen Matchball ab, nutzte ihren 3. Breakball zum 5:5 und schickte die Partie so in die Verlängerung. In dieser behielt Bencic den längeren Atem. Mit ihrem 2. Matchball machte die 28-Jährige den Deckel zum 3:6, 7:5, 7:5 drauf.

Nun gegen Kenin

Im Halbfinal bekommt es Bencic am Samstag mit Sofia Kenin zu tun. Die Weltnummer 25 aus den USA setzte sich in 3 Sätzen gegen Jekaterina Alexandrowa (RUS/WTA 10) durch. Gegen Kenin konnte Bencic noch nie gewinnen.

