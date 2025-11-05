An den WTA Finals in Riad steht die erste Halbfinalistin fest.

Legende: Läuft zum Saisonende zur Hochform auf Jelena Rybakina. REUTERS/Action Images/Stephanie Lecocq

Jelena Rybakina hat dank dem 3. Sieg an den WTA Finals ungeschlagen die Halbfinals erreicht. Die Kasachin setzt sich im abschliessenden Gruppenspiel gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa 6:4, 6:1 durch.

Zweite Halbfinalistin noch offen

Gegen Alexandrowa, die kurzfristig für die erkrankte Amerikanerin Madison Keys eingesprungen war, feierte Rybakina ihren 9. Sieg in Folge. Die Weltnummer 6 aus Kasachstan hatte sich dank einem starken Saisonfinish als letzte Spielerin für das Masters qualifiziert.

Als 2. Spielerin aus der Gruppe «Serena Williams» qualifiziert sich die Siegerin der Begegnung zwischen der Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 4) und der Polin Iga Swiatek (WTA 2) für die Halbfinals. Diese finden am Freitag statt. Die Gegnerinnen stehen noch nicht fest.

Resultate