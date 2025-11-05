An den WTA Finals in Riad stehen die ersten beiden Halbfinalistinnen fest.

Legende: Läuft zum Saisonende zur Hochform auf Jelena Rybakina. REUTERS/Action Images/Stephanie Lecocq

Jelena Rybakina hat dank dem 3. Sieg an den WTA Finals ungeschlagen die Halbfinals erreicht. Die Kasachin setzt sich im abschliessenden Gruppenspiel gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa 6:4, 6:1 durch.

Gegen Alexandrowa, die kurzfristig für die erkrankte Amerikanerin Madison Keys eingesprungen war, feierte Rybakina ihren 9. Sieg in Folge. Die Weltnummer 6 aus Kasachstan hatte sich dank einem starken Saisonfinish als letzte Spielerin für das Masters qualifiziert.

Swiatek ausgeschieden

Als 2. Spielerin aus der Gruppe «Serena Williams» qualifizierte sich die Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 4) für die Halbfinals. Sie rang die Polin Iga Swiatek (WTA 2) in einer Neuauflage des diesjährigen Wimbledon-Finals und des Viertelfinals an den US Open 6:7 (3:7), 6:4, 6:2 nieder. Swiatek, die das Turnier 2023 gewonnen hatte, ist damit ausgeschieden.

Die Runde der letzten Vier findet am Freitag statt. Die Gegnerinnen stehen noch nicht fest.

Resultate