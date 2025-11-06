Jessica Pegula lässt der bereits zuvor ausgeschiedenen Jasmine Paolini keine Chance und darf auf den Halbfinal an den WTA Finals in Riad hoffen.

Legende: Das halbe Dutzend voll Jessica Pegula entscheidet auch das sechste Duell mit Jasmine Paolini für sich. Keystone/AP Photo/Fatima Shbair

Jessica Pegula (WTA 5) hat einen grossen Schritt in Richtung Halbfinals der WTA Finals in Riad gemacht. Die US-Amerikanerin setzte sich gegen die bereits im Vorfeld ausgeschiedene Jasmine Paolini (WTA 8) 6:2 und 6:3 durch. In nur 63 Minuten nutzte Pegula drei von sieben Breakchancen gegen eine schwach servierende Gegnerin. Paolini liess ihre einzige Gelegenheit auf einen Servicedurchbruch liegen.

Für Pegula, die schon die fünf vorherigen Direktduelle mit der Italienerin für sich entschieden hatte, begann nach dem Sieg das Zittern: Setzt sich im letzten Spiel der Gruppe «Steffi Graf» die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka gegen Coco Gauff (WTA 3) durch, ist Pegula weiter. Selbiges gilt bei einem Zweisatzsieg ihrer Landsfrau Gauff. Siegt Gauff in drei Sätzen, geht das grosse Rechnen los.

