Die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka schlägt Coco Gauff und gewinnt auch ihr drittes Spiel an den WTA Finals. Davon profitiert Jessica Pegula.

Legende: Hallo, Halbfinal! Aryna Sabalenka gibt sich auch gegen Coco Gauff keine Blösse. Keystone/AP Photo/Fatima Shbair

Aryna Sabalenka hat die Round Robin der WTA Finals in Riad makellos abgeschlossen. Die Weltnummer 1 setzte sich in der Gruppe «Steffi Graf» gegen Coco Gauff (WTA 3) nach umkämpftem Startsatz 7:6 (7:5), 6:2 durch. Im 1. Durchgang, der satte 56 Minuten dauerte, leistete Gauff starke Gegenwehr. Nach verlorenem Tiebreak war ihr Widerstand gebrochen und Sabalenkas Revanche für den Roland-Garros-Final perfekt.

Die Belarussin misst sich im Halbfinal mit der Wimbledon-Finalistin Amanda Anisimova (WTA 4). Den anderen Semifinal bestreiten Jessica Pegula (WTA 5) und die noch ungeschlagene Jelena Rybakina (WTA 6). Erstere schlug in der Gruppe «Steffi Graf» die bereits im Vorfeld ausgeschiedene Jasmine Paolini (WTA 8) 6:2, 6:3. In nur 63 Minuten nutzte Pegula 3 von 7 Breakchancen. Paolini liess ihre einzige Gelegenheit auf einen Servicedurchbruch liegen.

Für Pegula, die schon die fünf vorherigen Direktduelle mit der Italienerin für sich entschieden hatte, begann nach dem Sieg das Zittern. Sabalenka erlöste sie dann mit ihrem Erfolg.

Tennis