Die junge US-Amerikanerin zieht an den WTA Finals ebenso wie Iga Swiatek in die Halbfinals ein. Nötig war aber ein Kraftakt.

Das Halbfinal-Feld an den WTA Finals in Cancun ist komplett: Nach Aryna Sabalenka und Jessica Pegula in der Gruppe Bacalar haben sich in der Gruppe Chetumal Coco Gauff und Iga Swiatek das Weiterkommen gesichert. Während die Polin Swiatek gegen Ons Jabeur nur gerade 3 Games abgab (6:1, 6:2), hatte Gauff deutlich mehr zu kämpfen.

Die 19-jährige US-Open-Siegerin stand gegen Marketa Vondrousova fast zweieinhalb Stunden auf dem Platz, ehe ihr 5:7, 7:6 (7:4), 6:3-Sieg feststand. Gauff leistete sich gegen die Tschechin nicht weniger als 17 Doppelfehler. Im 2. Satz stand sie mit dem Rücken zur Wand, als ihre Gegnerin beim Stand von 6:5 zum Matchgewinn aufschlug. Sie schaffte aber das Rebreak und kurz darauf den Satzausgleich.

US-Duell und Nummer-1-Duell

Im Halbfinal trifft Gauff auf ihre Landsfrau Jessica Pegula, mit der sie in Mexiko auch das Doppel bestreitet. Pegula hatte mit 3 Siegen eine ebenso makellose Vorrunde gezeigt wie Swiatek in der anderen Gruppe. Die Polin trifft ihrerseits auf die Weltnummer 1 Sabalenka. Die Belarussin hatte Swiatek im September an der Spitze der Weltrangliste abgelöst.

Sollte Sabalenka gewinnen, wird sie das Jahr auf Platz 1 beenden. Eine Niederlage hingegen würde Swiatek die Möglichkeit eröffnen, den Thron zurückzuerobern. Dafür müsste sie aber das Turnier gewinnen.

