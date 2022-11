Caroline Garcia sichert sich bei den WTA Finals in Fort Worth (Texas) den letzten Halbfinal-Platz.

WTA Finals in Fort Worth

Caroline Garcia (WTA 6) hat sich an den WTA Finals dank eines Dreisatzsieges im letzten Gruppenspiel über die Russin Daria Kasatkina das letzte Halbfinal-Ticket gesichert.

Nach knapp zweieinhalb Stunden hatte die Französin den Sieg gegen die zwei Plätze hinter ihr liegende Russin unter Dach und Fach gebracht. Die 29-Jährige setzte sich mit 4:6, 6:1, 7:6 (7:5) durch und schaffte auch bei ihrer zweiten Teilnahme beim Saisonschlussturnier den Vorstoss in die K.o.-Phase.

Nun gegen Sakkari

Gleiches war ihr schon vor fünf Jahren gelungen. Damals scheiterte sie in Singapur in drei Sätzen an der Amerikanerin Venus Williams.

In Fort Worth steht Garcia in der Nacht auf Montag der Griechin Maria Sakkari im Halbfinal gegenüber. Die Nummer 5 im Ranking hatte sich in der anderen Gruppe souverän mit drei Siegen ohne Satzverlust durchgesetzt.

Sabalenka fordert Swiatek

Die zweite Finalistin ermitteln die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek und die Belarussin Aryna Sabalenka, die Nummer 7. Auch Swiatek blieb bisher makellos. Die Polin kam mit dem 6:3, 6:0 gegen die Weltranglisten-Vierte Coco Gauff aus den USA zum dritten Zwei-Satz-Erfolg.