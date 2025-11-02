Aryna Sabalenka strebt ihren ersten Gewinn der WTA-Finals an. Der Start ist ihr mit einem klaren 6:3, 6:1 geglückt.

Legende: Feiert einen Auftakt nach Mass Aryna Sabalenka. REUTERS/Stephanie Lecocq

1 Mal (2022) stand Aryna Sabalenka (WTA 1) bei den WTA-Finals schon im Final, zuletzt schaffte sie es 2 Mal in Folge in den Halbfinal. Gewonnen hat die zurzeit weltbeste Tennisspielerin das Jahresendturnier aber noch nie. In diesem Jahr nimmt die 27-jährige Belarussin einen neuen Anlauf und der Auftakt ist ihr dabei schon mal geglückt.

Überraschend war der 6:3, 6:1-Sieg gegen Jasmine Paolini (WTA 8) nicht. Sabalenka bezwang die 2 Jahre ältere Italienerin schon zum 5. Mal in Folge ohne Satzverlust. Sie nutzte bei ihrem Startsieg in der Gruppe «Serena Williams» 5 von 7 Breakmöglichkeiten und wehrte selbst 3 von 4 Breakbällen ab. Nach gut 70 Minuten verwertete Sabalenka den ersten Matchball zum Erfolg.

WTA-Finals